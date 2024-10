Maltempo in Calabria, pesanti nubifragi sulle province di Catanzaro e Reggio: paesi isolati e auto inghiottite da voragini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Catanzaro, 21 ottobre 2024 - Il Maltempo che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna ha colpito pesantemente nella notte e questa mattina anche la Calabria. nubifragi e forti piogge si sono abbattute in particolare sulle province di Catanzaro e del Reggino provocando esondazioni di torrenti, allagamenti delle strade e grossi disagi alla circolazione. Particolarmente seria la situazione nel Catanzarese, con circa centinaia di interventi dei vigili del fuoco. (DIRE) Reggio Calabria, 21 ott. - La SS280 direzione Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Alluvione in Emilia Romagna, una vittima e migliaia di sfollati: ultime notizie in diretta Isolato il comune di Maida (Catanzaro) a causa dell'esondazione di un torrente, con i vigili del fuoco impegnati, anche con le loro unità fluviali, a raggiungere diverse abitazioni rimaste isolate. Quotidiano.net - Maltempo in Calabria, pesanti nubifragi sulle province di Catanzaro e Reggio: paesi isolati e auto inghiottite da voragini Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Ilche ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna ha colpito pesantemente nella notte e questa mattina anche lae forti piogge si sono abbattute in particolaredie del Reggino provocando esondazioni di torrenti, allagamenti delle strade e grossi disagi alla circolazione. Particolarmente seria la situazione nel Catanzarese, con circa centinaia di interventi dei vigili del fuoco. (DIRE), 21 ott. - La SS280 direzione Lamezia Terme, in provincia di, Alluvione in Emilia Romagna, una vittima e migliaia di sfollati: ultime notizie in diretta Isolato il comune di Maida () a causa dell'esondazione di un torrente, con i vigili del fuoco impegnati, anche con le loro unità fluviali, a raggiungere diverse abitazioni rimaste isolate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il maltempo fa ancora paura sull’Italia : Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza - Alle 4 circa, considerando le numerose richieste pervenute al 115 di Catanzaro, sono state inviate sulla zona di Lamezia Terme ulteriori squadre rispettivamente dai Comandi di Cosenza e Crotone. Circa 90 gli interventi dei vigili del fuoco in attesa di essere espletati relativi a verifiche, Sul posto anche unità Saf Fluviali che, dotate di gommoni pneumatici, stanno provvedendo a raggiungere ... (Ilfaroonline.it)

Maltempo - esondazioni tra Catanzaro e Reggio Calabria : isolato comune Maida - La Strada statale 280 in direzione Lamezia Terme è stata interrotta all’altezza del centro commerciale “Due Mari”. Il maltempo sta creando gravi disagi anche al sud, in particolare in Calabria. L’incidente, ripreso in un video diventato virale, è avvenuto nei pressi dello svincolo Lamezia Terme Sud su un tratto, ora chiuso, particolarmente strategico visto che collega la stazione ferroviaria di ... (Lapresse.it)

Maltempo Calabria - auto in un cratere a Lamezia Terme : passeggeri in salvo - (Adnkronos) – Un'auto è finita in un cratere causato dal maltempo in Calabria lungo la Strada Statale 280, all'altezza dello svincolo di Lamezia Sud. Estratti e messi in salvo i passeggeri a bordo del veicolo. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)