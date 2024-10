L'Aquila: Arresto Shock per Spaccio e Detenzione di Materiale Illegale (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - La Polizia ferma uno spacciatore con cocaina, denaro e munizioni: Arresto in esecuzione di un mandato della Procura. Nella serata di venerdì 18 ottobre, la Polizia di Stato di L’Aquila ha arrestato un uomo straniero, classe 1988, colto in possesso di una notevole quantità di cocaina già suddivisa in dosi pronte per essere vendute. L’operazione è stata condotta dalla locale Squadra Mobile che, dopo un'attenta attività di monitoraggio, ha fermato l'uomo nei pressi della sua abitazione nella frazione di Pianola (AQ), sospettando che fosse in attesa di un cliente. Durante il controllo, le forze dell'ordine hanno trovato addosso al sospettato ben 87 grammi di cocaina, di cui una parte già confezionata e pronta per lo Spaccio. Abruzzo24ore.tv - L'Aquila: Arresto Shock per Spaccio e Detenzione di Materiale Illegale Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'- La Polizia ferma uno spacciatore con cocaina, denaro e munizioni:in esecuzione di un mandato della Procura. Nella serata di venerdì 18 ottobre, la Polizia di Stato di L’ha arrestato un uomo straniero, classe 1988, colto in possesso di una notevole quantità di cocaina già suddivisa in dosi pronte per essere vendute. L’operazione è stata condotta dalla locale Squadra Mobile che, dopo un'attenta attività di monitoraggio, ha fermato l'uomo nei pressi della sua abitazione nella frazione di Pianola (AQ), sospettando che fosse in attesa di un cliente. Durante il controllo, le forze dell'ordine hanno trovato addosso al sospettato ben 87 grammi di cocaina, di cui una parte già confezionata e pronta per lo

