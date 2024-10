I rapporti tra Mosca e Astana sono alla frutta (e alla verdura). Ecco perché (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pomodori, peperoni, meloni freschi, grano, semi di lino e lenticchie. Questi sono i prodotti di origine kazaka la cui importazione in territorio russo è stata sospesa temporaneamente dal Rosselkhoznadzor, il Servizio federale di vigilanza veterinaria e fitosanitaria afferente al ministero dell’Agricoltura di Mosca. Ufficialmente, “la decisione è stata presa a causa del mancato intervento delle autorità competenti in Kazakistan e per garantire la sicurezza fitosanitaria del territorio russo”, secondo quanto si può leggere sul sito web dell’agenzia governativa russa, che ha rilevato in duecentoquindici casi la presenza di parassiti in prodotti alimentari arrivati dal Kazakistan nel 2024, un aumento di quattro volte rispetto all’anno scorso. Formiche.net - I rapporti tra Mosca e Astana sono alla frutta (e alla verdura). Ecco perché Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pomodori, peperoni, meloni freschi, grano, semi di lino e lenticchie. Questii prodotti di origine kazaka la cui importazione in territorio russo è stata sospesa temporaneamente dal Rosselkhoznadzor, il Servizio federale di vigilanza veterinaria e fitosanitaria afferente al ministero dell’Agricoltura di. Ufficialmente, “la decisione è stata presa a causa del mancato intervento delle autorità competenti in Kazakistan e per garantire la sicurezza fitosanitaria del territorio russo”, secondo quanto si può leggere sul sito web dell’agenzia governativa russa, che ha rilevato in duecentoquindici casi la presenza di parassiti in prodotti alimentari arrivati dal Kazakistan nel 2024, un aumento di quattro volte rispetto all’anno scorso.

