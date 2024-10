Hezbollah ad Israele:occhio per occhio (Di lunedì 21 ottobre 2024) 0.23 L'associazione al-Qard al-Hassan,braccio finanziario di Hezbollah, ha affermato in una dichiarazione di aver adottato "tutte le procedure necessarie dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore e può confermare che sono al sicuro". Lo riporta Al Jazeera sottolineando che la dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'esercito israeliano ha preso di mira le filiali del gruppo finanziario in tutto il Libano. "occhio per occhio, dente per dente", conclude la dichiarazione. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) 0.23 L'associazione al-Qard al-Hassan,braccio finanziario di, ha affermato in una dichiarazione di aver adottato "tutte le procedure necessarie dall'inizio della guerra per salvaguardare i depositi e gli oggetti di valore e può confermare che sono al sicuro". Lo riporta Al Jazeera sottolineando che la dichiarazione è stata rilasciata dopo che l'esercito israeliano ha preso di mira le filiali del gruppo finanziario in tutto il Libano. "per, dente per dente", conclude la dichiarazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con Hezbollah in ginocchio l’Iran ha perso la sua assicurazione sulla vita - Gerusalemme. Israele ha scommesso che l’Iran non avrebbe reagito m... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Mega evento in Medio Oriente. Nasrallah ucciso - Hezbollah in ginocchio - Iran contro Israele? - Mentre le bombe (di fabbricazione americana) cadevano nel bunker di Beirut, il ministro della Difesa israeliano era al telefono con il capo del Pentagono e non avvisava dell’attacco (su questo ci sono accuse e smentite sul se e quando sia arrivato la notificazione delle volontà di azione a Washington), e l’amministrazione Biden era totalmente lanciata nel tentativo di de-escalation sul Libano ... (Formiche.net)

Raid israeliano su una scuola a Gaza : 21 morti tra cui 13 bambini. Hezbollah in ginocchio promette vendetta - . Lo riporta. Tra le vittime ci sono 13 bambini, sei donne e un neonato di tre mesi, mentre almeno 30 persone sono rimaste ferite e due risultano ancora disperse. L’ufficio stampa del governo di Hamas nella Striscia di Gaza ha dichiarato che Israele ha commesso un "terribile massacro" bombardando la scuola al-Zeitoun nella parte orientale di Gaza City, portando a 21 morti il bilancio dell’attacco. (Gazzettadelsud.it)