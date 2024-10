Cina: sviluppa sistema monitoraggio smart cielo-terra per parassiti, malattie di piante (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – La Cina ha sviluppato un sistema intelligente di monitoraggio e allerta precoce cielo-terra per i parassiti e le malattie delle piante, secondo l’Istituto di ricerca sulle informazioni aerospaziali sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze. Il team di ricerca ha utilizzato dispositivi intelligenti per il rilevamento di parassiti e malattie a livello di chip sviluppati autonomamente e soluzioni specializzate di telerilevamento con droni per l’ispezione dei parassiti a bassa quota, con l’obiettivo di creare un sistema di monitoraggio e allerta su piu’ livelli. Romadailynews.it - Cina: sviluppa sistema monitoraggio smart cielo-terra per parassiti, malattie di piante Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Lahato unintelligente die allerta precoceper ie ledelle, secondo l’Istituto di ricerca sulle informazioni aerospaziali sotto il controllo dell’Accademia cinese delle scienze. Il team di ricerca ha utilizzato dispositivi intelligenti per il rilevamento dia livello di chipti autonomamente e soluzioni specializzate di telerilevamento con droni per l’ispezione deia bassa quota, con l’obiettivo di creare undie allerta su piu’ livelli.

