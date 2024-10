Calcio: Ranieri "Roma anima fredda, senza personalità" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo", ha aggiunto l'ex allenatore Roma - "La Roma sembra un'anima fredda, senza personalità. Non ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stiamo costruendo Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Ranieri "Roma anima fredda, senza personalità" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo", ha aggiunto l'ex allenatore- "Lasembra un'. Non ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stiamo costruendo

