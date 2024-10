Statali, verso un contratto «in solitaria»: firma solo la Cisl (Di domenica 20 ottobre 2024) Davanti al probabile primo contratto separato firmato dalla Cisl, i lavoratori pubblici di Cgil e Uil fanno sentire la loro voce. Per il secondo giorno consecutivo piazza del Popolo è Statali, verso un contratto «in solitaria»: firma solo la Cisl il manifesto. Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Davanti al probabile primoseparatoto dalla, i lavoratori pubblici di Cgil e Uil fanno sentire la loro voce. Per il secondo giorno consecutivo piazza del Popolo èun«in»:lail manifesto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Statali - l'ultima offerta per il nuovo contratto : smart ai neoassunti per evitare le dimissioni -  L?obiettivo resta sempre lo stesso. Riuscire a chiudere nel più breve tempo possibile, già entro la fine del mese, il contratto delle Funzioni centrali. Quello cioè... (Ilmessaggero.it)

Rinnovo contratto degli statali - aumenti e smart working per i neoassunti - . Lo smart working per i neoassunti Il primo tassello con cui l’Aran cerca di risolvere il problema della scarsa attrattività di alcune posizioni lavorative nel settore pubblico è rendere più facile l’accesso allo smart working per i neoassunti nelle funzioni centrali della Pa, cioè nei ministeri, negli enti pubblici non economici e nelle agenzie fiscali. (Quifinanza.it)

Contratto statali - smart working e aumenti : la bozza -   . Per il presidente Aran “è fondamentale sottolineare l’importanza della continuità dei contratti da quando le negoziazioni sono riprese, dopo anni di blocco: il primo nel 2016-2018, poi si è firmato il contratto 2019-2021 e saremmo già nelle condizioni, se accettate dalle organizzazioni sindacali, di firmare questo Ccnl nel 2024, ultimo anno del triennio di riferimento. (Lapresse.it)