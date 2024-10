Bergamonews.it - Sempre al tuo fianco, Le Iene, Bianca Berlinguer o Fazio? La tv del 20 ottobre

(Di domenica 20 ottobre 2024) Per la prima serata in tv, domenica 20, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “al tuo”, con Ambra Angiolini e Andrea Bosca. Verranno proposti due episodi dal titolo “Ferite aperte” e “Verità tossiche “: nel primo, nonostante le loro difficoltà personali, Renato e Sara devono gestire insieme un’importante emergenza sanitari – a. Un virus si è diffuso da un laboratorio zooprofilattico e per non rischiare un nuovo Covid, la sua propagazione deve essere fermata tempestivamente. Nel frattempo, Merlo si dimette dalla Protezione Civile. Nel secondo, determinato a far venire alla luce l’atto criminoso che sospetta, Merlo riesce a superare limiti che non pensava possibili. Finalmente ottragione e scopre la posizione delle navi.