Piero Fassino vende il casale in Maremma e la casa materna a Torino. Saldato il mutuo Mps resta una somma che vale 3.108 profumi di Chanel (Di domenica 20 ottobre 2024) Piero Franco Rodolfo Fassino, che in politica tutti conoscono da sempre come Piero, questa estate grazie ad alcune operazioni sul mattone di famiglia ha messo in tasca quanto basta per soddisfare la sua ansia da collezionista di profumi Chanel. Solo vendendo il suo bel casale toscano, a Scansano in provincia di Grosseto, il parlamentare del Pd ha ottenuto la provvista necessaria all'acquisto di 3.108 confezioni da 100 ml del profumo Chanel Chance, a cui è legata la sua disavventura giudiziaria della scorsa primavera. Il 15 aprile scorso, infatti, Fassino fu fermato al duty free dell'aeroporto di Fiumicino per avere preso una confezione di Chance di Chanel senza però passare alle casse per pagarlo.

