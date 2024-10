Perché una guerra tra IRAN e Israele non spaventa (troppo) il mercato del petrolio (Di domenica 20 ottobre 2024) Un'altra guerra in Medio Oriente sembra prossima ma il prezzo del greggio non è salito più di tanto. Ecco Perché. Perché una guerra tra IRAN e Israele non spaventa (troppo) il mercato del petrolio InsideOver. It.insideover.com - Perché una guerra tra IRAN e Israele non spaventa (troppo) il mercato del petrolio Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Un'altrain Medio Oriente sembra prossima ma il prezzo del greggio non è salito più di tanto. Eccounatranon) ildelInsideOver.

