Mister Movie | Andrew Garfield vuole che Mel Gibson faccia più film (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Andrew Garfield ha recentemente espresso il suo sostegno a Mel Gibson, sostenendo che il controverso regista, nonostante gli scandali passati, merita di continuare a lavorare nel cinema. Durante un’intervista con PEOPLE, l’attore ha spiegato come la sua esperienza sul set di Hacksaw Ridge nel 2016, diretto proprio da Gibson, abbia cambiato la sua percezione. Andrew Garfield difende Mel Gibson: “Merita di fare film” Garfield, di origini ebraiche, ha elogiato Gibson non solo per il suo talento cinematografico, ma anche per la sua empatia e capacità di guarigione. L’attore ha dichiarato: “Mel ha fatto un grande lavoro di guarigione interiore. È un regista straordinario, e penso che meriti di continuare a raccontare storie. Ha un cuore molto compassionevole. Mistermovie.it - Mister Movie | Andrew Garfield vuole che Mel Gibson faccia più film Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:ha recentemente espresso il suo sostegno a Mel, sostenendo che il controverso regista, nonostante gli scandali passati, merita di continuare a lavorare nel cinema. Durante un’intervista con PEOPLE, l’attore ha spiegato come la sua esperienza sul set di Hacksaw Ridge nel 2016, diretto proprio da, abbia cambiato la sua percezione.difende Mel: “Merita di fare, di origini ebraiche, ha elogiatonon solo per il suo talento cinematografico, ma anche per la sua empatia e capacità di guarigione. L’attore ha dichiarato: “Mel ha fatto un grande lavoro di guarigione interiore. È un regista straordinario, e penso che meriti di continuare a raccontare storie. Ha un cuore molto compassionevole.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Andrew Garfield : "Mel Gibson merita di fare film - è tempo che Hollywood dimentichi" - Secondo la star di The Amazing Spider-Man, il regista meriterebbe di tornare a fare film con continuità ad Hollywood. Andrew Garfield ha preso pubblicamente le difese di Mel Gibson, che lo diresse nel film La battaglia di Hacksaw Ridge qualche anno fa. Durante il segmento Movies of My Life di People, Garfield ha speso parole di elogio per Gibson, descrivendolo come una persona che deve avere ... (Movieplayer.it)

Andrew Garfield dice che Mel Gibson “merita di fare film” - Sapeva quando era giusto e sapeva quando non era giusto. ’” Ha continuato, “Ho ancora un sacco di suoi ricordi. Andrew Garfield ha imparato molto da Mel Gibson sul set di Hacksaw Ridge del 2016 e sostiene che il regista dovrebbe continuare a fare film. Ricordo il primo giorno in cui l’ho incontrato indossava questi fantastici occhiali da sole Ray Ban mimetici e ho detto semplicemente, ‘Oh hey, ... (Metropolitanmagazine.it)

Andrew Garfield difende Mel Gibson : "Tutti meritano una seconda occasione - lui merita di fare film" - Andrew Garfield, che è stato diretto da Mel Gibson in La battaglia di Hacksaw Ridge, difende a spada tratta il regista e attore, semicancellato da Hollywood dopo guai giudizari e di immagine. "È un narratore viscerale, è empatico.". (Comingsoon.it)