Israele, migliaia di persone protestano a Tel Aviv (Di domenica 20 ottobre 2024) migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tel Aviv per chiedere al primo ministro Benjamin Netanyahu di firmare un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. I parenti degli ostaggi ritengono che sia giunto il momento di sedersi e negoziare un accordo. A Gaza restano circa 100 ostaggi, di cui almeno 30, secondo Israele, sono morti. Lapresse.it - Israele, migliaia di persone protestano a Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 20 ottobre 2024)di manifestanti sono scesi in piazza a Telper chiedere al primo ministro Benjamin Netanyahu di firmare un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza. I parenti degli ostaggi ritengono che sia giunto il momento di sedersi e negoziare un accordo. A Gaza restano circa 100 ostaggi, di cui almeno 30, secondo, sono morti.

