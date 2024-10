Il sottosegretario Molteni incontra i cittadini nei boschi della droga: "La lotta allo spaccio non si fermerà" (Di domenica 20 ottobre 2024) Il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, ha incontrato ieri (19 ottobre 2024) i sindaci di Fino Mornasco e Cadorago, insieme ai cittadini e ai comitati locali, per discutere dell'importante questione dello spaccio di droga che ha colpito la provincia di Como. Molteni ha ribadito che la Quicomo.it - Il sottosegretario Molteni incontra i cittadini nei boschi della droga: "La lotta allo spaccio non si fermerà" Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ilall'Interno, Nicola, hato ieri (19 ottobre 2024) i sindaci di Fino Mornasco e Cadorago, insieme aie ai comitati locali, per discutere dell'importante questione dellodiche ha colpito la provincia di Como.ha ribadito che la

