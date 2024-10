Febbre post vaccino: il caso Nurofen travisato dai No Vax (Di domenica 20 ottobre 2024) Circola l’immagine di uno spot del farmaco Nurofen dove leggiamo: «Sollievo da Febbre e dolore anche in caso di Febbre post vaccino». Quest’ultima indicazione, ossia «Febbre post vaccino», ha scatenando le fantasie tipicamente No Vax. In realtà, la «Febbre post vaccino» non è affatto una novità ed è una conseguenza nota delle vaccinazioni (in particolare pediatriche) da ben prima della campagna vaccinale anti Covid. Per chi ha fretta La Febbre post vaccino o Febbre da vaccino è una conseguenza comune ben nota da ben prima della campagna vaccinale anti Covid. Il principio attivo ibuprofene è notoriamente usato come alternativo al paracetamolo per diminuire il dolore e la Febbre post vaccino. La Febbre è una conseguenza diretta del meccanismo di difesa messo in atto dall’organismo a seguito di una vaccinazione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 20 ottobre 2024) Circola l’immagine di uno spot del farmacodove leggiamo: «Sollievo dae dolore anche indi». Quest’ultima indicazione, ossia «», ha scatenando le fantasie tipicamente No Vax. In realtà, la «» non è affatto una novità ed è una conseguenza nota delle vaccinazioni (in particolare pediatriche) da ben prima della campagna vaccinale anti Covid. Per chi ha fretta Ladaè una conseguenza comune ben nota da ben prima della campagna vaccinale anti Covid. Il principio attivo ibuprofene è notoriamente usato come alternativo al paracetamolo per diminuire il dolore e la. Laè una conseguenza diretta del meccanismo di difesa messo in atto dall’organismo a seguito di una vaccinazione.

