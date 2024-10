Emergenza maltempo a Bologna, l'Umbria invia vigili del fuoco (Di domenica 20 ottobre 2024) Emergenza maltempo a Bologna, vigili del fuoco in aiuto dall'Umbria. "Alle 6 di domenica 20 ottobre è stata inviata la colonna mobile dei vigili del fuoco dell’Umbria, dotata del modulo Crab (contrasto rischio acquatico), per supportare il comando dei vigili del fuoco di Bologna, a seguito Perugiatoday.it - Emergenza maltempo a Bologna, l'Umbria invia vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)delin aiuto dall'. "Alle 6 di domenica 20 ottobre è statata la colonna mobile deideldell’, dotata del modulo Crab (contrasto rischio acquatico), per supportare il comando deideldi, a seguito

Anziano disperso - ritrovato dopo ore dal nucleo cinofili dei vigili del fuoco - E’ stato proprio il nucleo cinofilo a ritrovare l’uomo, affidato per precauzione ai sanitari del 118. Massa e Cozzile (Pistoia), 20 ottobre 2024 – Disavventura a lieto fine per un uomo di 86 anni che risultava disperso nella serata di sabato 19 ottobre e che è stato ritrovato, in buone condizioni, dai vigili del fuoco con squadre del distaccamento di Montecatini, droni e nuclei cinofili. (Lanazione.it)

Emergenza maltempo - tre squadre dei vigili del fuoco di Terni inviate a Bologna - Alle ore 6 di questa mattina è stata inviata la colonna mobile dei vigili del fuoco dell’Umbria, dotata del modulo Crab (Contrasto rischio acquatico) per supportare il comando dei vigili del fuoco di Bologna, a seguito dell'emergenza maltempo che ha colpito la regione Emilia-Romagna. La... (Ternitoday.it)

Elicottero vigili del fuoco cerca disperso a Botteghino di Zocca - La sua auto era stata trascinata dalla piena del torrente Zena. Sono in corso le operazioni di recupero. BOLOGNA (ITALPRESS) – È stato individuato dall’elicottero dei Vigili del fuoco il corpo senza vita della persona dispersa a Botteghino di Zocca. Lo fanno sapere i Vigili del Fuoco sul profilo X. (Unlimitednews.it)