Bankitalia, seguire i criteri Esg fa risparmiare le banche

(Di domenica 20 ottobre 2024)Esg è un buon affare per leche possonosui costi di finanziamento tramite obbligazioni. E' quanto evidenzia uno studio pubblicato dalla Banca d'Italia che passa in rassegna i bond delledell'area euro gra il 2015 e il 2022. Dall'analisi empirica svolta dagli autori dello studio, emerge come i vertici delledovrebbero tenere bene in conti "i rischi Esg nei loro costi della raccolta". L'integrazione dei fattori Esg, rileva, sono "cruciali per una crescita sostenibile" e può "aiutare a raccogliere fondi a un costo minore". Nello studio si evidenzia come considerando singolarmente i fattori di sostenibilità (E, S, G), quello di governance (G) risulta essere il più significativo nel ridurre il costo del finanziamento. La ricerca evidenzia anche l'importanza dei rating sul rendimento delle obbligazioni.