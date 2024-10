Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 20 ottobre (Di domenica 20 ottobre 2024) Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 20 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5 oggi, domenica 20 ottobre 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2024-2025, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere. anticipazioni, ospiti, allievi, professori Nella puntata che andrà in onda oggi, secondo le anticipazioni sulle registrazioni, nessun allievo è stato eliminato. Per i concorrenti, però, è arrivata una novità : è stato deciso che, se un professione ritiene che un allievo non merita il banco, può segnalarlo e mettere a rischio il suo percorso nel talent. Tpi.it - Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di domenica 20 ottobre 2024): lee glidi, 20. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, domenica 20, su Canale 5 va in onda una nuovadi, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono lee glidi? Ecco tutto quello che c’è da sapere., allievi, professori Nellache andrà in onda, secondo lesulle registrazioni, nessun allievo è stato eliminato. Per i concorrenti, però, è arrivata una novità : è stato deciso che, se un professione ritiene che un allievo non merita il banco, può segnalarlo e mettere a rischio il suo percorso nel talent.

