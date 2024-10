Americani più poveri e meno istruiti: i dem hanno sottovalutato e ora rischiano di perdere (Di domenica 20 ottobre 2024) Il miglior indicatore di chi vincerà le elezioni presidenziali negli Stati Uniti potrebbe rivelarsi l’aumento delle diseguaglianze nel paese del sogno americano. Sebbene la voragine in cui la classe media è precipitata si sia aperta ben prima del Covid, è con la pandemia che gli Americani si sono resi conto di scivolare inesorabilmente verso le classi più basse e la doppietta Biden-Harris è entrata alla Casa Bianca nel 2020, in piena pandemia. Se è vero quanto i sondaggi riportano, e cioè che Trump è più popolare tra chi non è andato all’università ed ha redditi più bassi, mentre la Harris eccelle tra professionisti, laureati ed i più abbienti, l’impoverimento della popolazione americana durante la pandemia potrebbe significare una seconda vittoria di Trump. Iniziamo dall’università. Ilfattoquotidiano.it - Americani più poveri e meno istruiti: i dem hanno sottovalutato e ora rischiano di perdere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il miglior indicatore di chi vincerà le elezioni presidenziali negli Stati Uniti potrebbe rivelarsi l’aumento delle diseguaglianze nel paese del sogno americano. Sebbene la voragine in cui la classe media è precipitata si sia aperta ben prima del Covid, è con la pandemia che glisi sono resi conto di scivolare inesorabilmente verso le classi più basse e la doppietta Biden-Harris è entrata alla Casa Bianca nel 2020, in piena pandemia. Se è vero quanto i sondaggi riportano, e cioè che Trump è più popolare tra chi non è andato all’università ed ha redditi più bassi, mentre la Harris eccelle tra professionisti, laureati ed i più abbienti, l’immento della popolazione americana durante la pandemia potrebbe significare una seconda vittoria di Trump. Iniziamo dall’università.

