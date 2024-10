Tragedia a Porto San Giorgio: trovato il corpo di una donna di 34 anni in un B&B (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di cronaca ha scosso la tranquillità di Porto San Giorgio, situata nella provincia di Fermo, dove una donna di 34 anni è stata rinvenuta senza vita all’interno di un bed and breakfast. Originaria della Russia ma in possesso di passaPorto italiano, la giovane presenta sul suo corpo segni di violenza, inclusi numerosi lividi. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per fare chiarezza su questo tragico evento. La scoperta del cadavere, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha reso necessario l’intervento di diverse squadre specializzate, rivelando un possibile delitto. Ritrovamento del corpo e intervento delle forze dell’ordine La scoperta del corpo della donna ha avuto luogo in un bed and breakfast che la giovane aveva scelto come rifugio per la sua permanenza a Porto San Giorgio. Gaeta.it - Tragedia a Porto San Giorgio: trovato il corpo di una donna di 34 anni in un B&B Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di cronaca ha scosso la tranquillità diSan, situata nella provincia di Fermo, dove unadi 34è stata rinvenuta senza vita all’interno di un bed and breakfast. Originaria della Russia ma in possesso di passaitaliano, la giovane presenta sul suosegni di violenza, inclusi numerosi lividi. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per fare chiarezza su questo tragico evento. La scoperta del cadavere, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha reso necessario l’intervento di diverse squadre specializzate, rivelando un possibile delitto. Ritrovamento dele intervento delle forze dell’ordine La scoperta deldellaha avuto luogo in un bed and breakfast che la giovane aveva scelto come rifugio per la sua permanenza aSan

