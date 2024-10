Nel 2023 obbligazioni verdi a 620 miliardi di dollari nel mondo (Di sabato 19 ottobre 2024) Le obbligazioni sostenibili (green bond) sono salite di 12 ,3 volte nel mondo, passando dai 46,5 miliardi di dollari del 2014 ai 619,9 miliardi di dollari (da 42,76 a 570 miliardi di euro) del 2023, secondo i dati raccolti da Climate Bonds Initiative. Gran parte delle emissioni avviene in Europa con circa 310 miliardi di dollari (285,08 miliardi di euro) di green bond nel 2023. L'Italia è 5/a in Europa con 91,36 miliardi di dollari (84,01 miliardi di euro) dopo il Regno Unito, che ha totalizzato 101,36 miliardi di dollari (93,43 miliardi di euro). Prima è la Germania con 287,1 miliardi di dollari (264,02 miliardi di euro), seguita dalla Francia con 228,7 miliardi di dollari (210,31 miliardi di euro), e dai Paesi Bassi a 137,95 miliardi di dollari (126,86 miliardi di euro). Quotidiano.net - Nel 2023 obbligazioni verdi a 620 miliardi di dollari nel mondo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Lesostenibili (green bond) sono salite di 12 ,3 volte nel, passando dai 46,5didel 2014 ai 619,9di(da 42,76 a 570di euro) del, secondo i dati raccolti da Climate Bonds Initiative. Gran parte delle emissioni avviene in Europa con circa 310di(285,08di euro) di green bond nel. L'Italia è 5/a in Europa con 91,36di(84,01di euro) dopo il Regno Unito, che ha totalizzato 101,36di(93,43di euro). Prima è la Germania con 287,1di(264,02di euro), seguita dalla Francia con 228,7di(210,31di euro), e dai Paesi Bassi a 137,95di(126,86di euro).

