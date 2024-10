Le formazioni rivelate prima della battaglia dei Paesi Baschi

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 18:09:25 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Bournemouth e Arsenal tornano in campo in Premier League dopo la sosta per le nazionali nel calcio d’inizio finale al Vitality Stadium. L’Arsenal cercherà di mantenere l’imbattibilità di inizio stagione, ma l’allenatore Mikel Arteta dovrà fare a meno di Bukayo Saka per la trasferta sulla costa meridionale. L’amico d’infanzia di Arteta, Andoni Iraola, spera che la sua squadra di Bournemouth possa lasciarsi alle spalle una recente serie di risultati scadenti che li hanno visti subire sconfitte contro Leicester, Chelsea e Liverpool. Una vittoria per i Gunners li porterebbe in cima alla classifica mentre una vittoria per i Cherries li avvicinerebbe alla metà superiore.