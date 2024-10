L'anno perfetto: Sinner d'Arabia batte anche Alcaraz, un diluvio di milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Sinner ha battuto Alcaraz in finale del Six Kings Slam di tennis, il torneo esibizione in Arabia. La finale tra il numero uno e il numero due del ranking ATP era molto attesa. L'altoatesino ha conquistato la vittoria in 3 set 6-7 (5), 6-3, 6-3. Così ha portato a casa un altro torneo, dal valore di 6 milioni di dollari, circa 5,5 milioni di euro euro, il premio più alto di sempre in un torneo, ribaltando l'esito della finale grazie alla sua continuità nel match. Con questo trionfo, tra l'altro, il 23enne azzurro Sinner sfata anche il tabù spagnolo, che lo aveva sempre battuto nel 2024. D Alcaraz invece si accontenta di circa 4 milioni. Nessuno dei due, comunque, ha mai vinto così tanto in un singolo torneo. Liberoquotidiano.it - L'anno perfetto: Sinner d'Arabia batte anche Alcaraz, un diluvio di milioni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024)ha battutoin finale del Six Kings Slam di tennis, il torneo esibizione in. La finale tra il numero uno e il numero due del ranking ATP era molto attesa. L'altoatesino ha conquistato la vittoria in 3 set 6-7 (5), 6-3, 6-3. Così ha portato a casa un altro torneo, dal valore di 6di dollari, circa 5,5di euro euro, il premio più alto di sempre in un torneo, ribaltando l'esito della finale grazie alla sua continuità nel match. Con questo trionfo, tra l'altro, il 23enne azzurrosfatail tabù spagnolo, che lo aveva sempre battuto nel 2024. Dinvece si accontenta di circa 4. Nessuno dei due, comunque, ha mai vinto così tanto in un singolo torneo.

SCEICCO D’ARABIA! Jannik Sinner sconfigge in rimonta Alcaraz e conquista il Six Kings Slam! - Di lì è un assolo dell’azzurro, almeno fino al 3-1 0-40, quando comincia a succedere davvero di tutto. Nel terzo game Alcaraz prova a farsi sentire con uno 0-30, ma Sinner risponde presente e tira fuori un parziale in cui vince otto dei successivi nove punti. Lo spagnolo cerca in qualche modo di cambiare tattica, andando più indietro in risposta. (Oasport.it)

Six Kings Slam 2024 : Sinner vince anche in Arabia - Alcaraz piegato in tre set in rimonta - L’equilibrio però dura pochissimo, perché Sinner si riprende il break, poi ne piazza un altro e chiude rapidamente 6-3, rimandando tutti i verdetti al terzo e decisivo parziale. Non sfruttata la chance, è l’altoatesino poco dopo ad offrire tre palle break allo spagnolo, che non si lascia pregare e si porta a casa il break del 3-3. (Sportface.it)

Sinner è il re d'Arabia : rimonta Alcaraz e vince il Six King Slam - 6-7 6-3 6-3 il punteggio con cui Jannik Sinner ha la meglio contro l'eterno rivale, Carlos Alcaraz: eccezionale l'azzurro a rimontare dopo la sconfitta nel primo set. (Ilgiornale.it)