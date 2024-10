Calcio, In terza Categoria la gragnolese cerca il riscatto in casa del forte dei marmi, Fosdinovo a caccia dei primi punti. Promette spettacolo il big match tra lo Spartak Apuane e il Salavetitia Seravezza (Di sabato 19 ottobre 2024) Il cartellone del campionato di terza Categoria si apre alle 14,30 col big match Spartak Apuane-Salavetitia Seravezza, due squadre che viaggiano a braccetto sul tetto più alto della classifica con 6 punti. Primato condiviso con lo Sporting forte dei marmi che aspetta al “Versilia 1“, l’arrivo della gragnolese. I biancoverdi lunigianesi, dopo la sconfitta registrata nel turno precedente sul “Castel dell’Aquila“ contro il quadrato Spartak Apuane, sono chiamati all’immediato riscatto, soprattutto dopo aver visto all’opera la squadra di Grandetti che ha provveduto in settimana a rinsaldarla sia sotto l’aspetto mentale che tattico. "Una partenza in salita – sottolinea il ds Trasatti – che va cancellata, ma dobbiamo prestare molta attenzione perché il forte è avversario di Categoria superiore". Sport.quotidiano.net - Calcio, In terza Categoria la gragnolese cerca il riscatto in casa del forte dei marmi, Fosdinovo a caccia dei primi punti. Promette spettacolo il big match tra lo Spartak Apuane e il Salavetitia Seravezza Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Il cartellone del campionato disi apre alle 14,30 col big, due squadre che viaggiano a braccetto sul tetto più alto della classifica con 6. Primato condiviso con lo Sportingdeiche aspetta al “Versilia 1“, l’arrivo della. I biancoverdi lunigianesi, dopo la sconfitta registrata nel turno precedente sul “Castel dell’Aquila“ contro il quadrato, sono chiamati all’immediato, soprattutto dopo aver visto all’opera la squadra di Grandetti che ha provveduto in settimana a rinsaldarla sia sotto l’aspetto mentale che tattico. "Una partenza in salita – sottolinea il ds Trasatti – che va cancellata, ma dobbiamo prestare molta attenzione perché ilè avversario disuperiore".

