Albania, anzi no. I 12 migranti «graziati» dal Tribunale di Roma sono arrivati a Bari. Salvini: «Giudici da centro sociale» (Di sabato 19 ottobre 2024) I 12 migranti portati appena tre giorni fa in Albania nel quadro del progetto di “delocalizzazione” dei richiedenti asilo messo a punto dal governo hanno fatto rientro oggi, sabato 19 ottobre, in Italia. Dopo la sentenza del Tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento che avrebbero ricevuto nel centro di permanenza di Gjader, una motovedetta della Guardia Costiera è partita da Brindisi, ha prelevato i 12 migranti a Shengjin e li ha riportati indietro. Il mezzo è arrivato al porto di Bari nel primo pomeriggio. Dopo lo sbarco (sotto la pioggia) i 12 migranti – 7 bengalesi e 5 egiziani – sono stati fatti salire su due pullmini che sono subito partiti alla volta del Cara di Bari, dove per il momento saranno ospitati. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) I 12portati appena tre giorni fa innel quadro del progetto di “delocalizzazione” dei richiedenti asilo messo a punto dal governo hanno fatto rientro oggi, sabato 19 ottobre, in Italia. Dopo la sentenza deldiche non ha convalidato il trattenimento che avrebbero ricevuto neldi permanenza di Gjader, una motovedetta della Guardia Costiera è partita da Brindisi, ha prelevato i 12a Shengjin e li ha riportati indietro. Il mezzo è arrivato al porto dinel primo pomeriggio. Dopo lo sbarco (sotto la pioggia) i 12– 7 bengalesi e 5 egiziani –stati fatti salire su due pullmini chesubito partiti alla volta del Cara di, dove per il momento saranno ospitati.

