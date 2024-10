Zelensky in tilt: striglia gli alleati che ritardano l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e dopo apre al riarmo nucleare. Poi si rimangia tutto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa volta Volodymyr Zelensky sembra aver mostrato preoccupazioni, finora sempre negate, riguardo all’esito del conflitto con la Russia. È successo durante una conferenza stampa in cui il leader di Kiev, apparso estremamente infastidito, ha ribadito la necessità di ricevere più forniture militari dagli alleati e ha manifestato forte disappunto per le riluttanze di alcuni leader occidentali riguardo all’ipotesi di un’adesione dell’Ucraina alla Nato. Zelensky ha ricordato che, nel 1991, l’Ucraina, per ottenere l’indipendenza, aveva accettato un piano per rinunciare alle armi nucleari di cui era in possesso dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica, ricevendo precise rassicurazioni “dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Russia e da altri Stati” che si erano proclamati garanti di questo accordo. Lanotiziagiornale.it - Zelensky in tilt: striglia gli alleati che ritardano l’ingresso dell’Ucraina nella Nato e dopo apre al riarmo nucleare. Poi si rimangia tutto Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Questa volta Volodymyrsembra aver mostrato preoccupazioni, finora sempre negate, riguardo all’esito del conflitto con la Russia. È successo durante una conferenza stampa in cui il leader di Kiev, apparso estremamente infastidito, ha ribadito la necessità di ricevere più forniture militari daglie ha manifestato forte disappunto per le riluttanze di alcuni leader occidentali riguardo all’ipotesi di un’adesioneallaha ricordato che, nel 1991, l’Ucraina, per ottenere l’indipendenza, aveva accettato un piano per rinunciare alle armi nucleari di cui era in possessola disgregazione dell’Unione Sovietica, ricevendo precise rassicurazioni “dagli Stati Uniti, dalla Cina, dalla Russia e da altri Stati” che si erano proclamati garanti di questo accordo.

