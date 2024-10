Una fortissima scarica elettrica Operaio folgorato a 27 anni | morto davanti ai colleghi

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)muoresotto gli occhi dei. La vittima è giovanissima, ha solo 27. Una fine orribile per il giovane mentre era impegnato in lavori di manutenzione su un traliccio della linea dell’alta tensione. L’uomo è stato investito da una “che lo ha ucciso. Brescia Oggi parla di una “tragedia immane”. ‘L’incidente è avvenuto intorno alle 15 del 17 ottobre, mentre una squadra di tecnici lavorava nei pressi di Ponte Caffaro. L’allarme è stato lanciato immediatamente. Ma per il 27enne non c’è stato nulla da fare. Leggi anche: Superenalotto, mister 90 milioni sparito. In tabaccheria ipotizzano: “Ha perso la schedina” “Una”.