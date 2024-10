Scopri “Van Gogh”, il nuovo singolo di Vangio (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Van Gogh” è il viaggio musicale di Vangio ispirato all’arte e all’amore che diventa un inno alla resilienza e alla bellezza. Il nuovo singolo di Vangio è “Van Gogh” Dal 18 ottobre 2024, sarà disponibile in rotazione radiofonica il singolo “Van Gogh” di Vangio. Anticipato da un’uscita sulle piattaforme digitali di streaming il 9 ottobre, il brano promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori con la sua originale proposta musicale. L’ispirazione Dietro “Van Gogh” La canzone “Van Gogh” è frutto di un’ispirazione che l’artista ha trovato all’interno del museo dedicato a Van Gogh, durante il suo viaggio in Interrail. Questo contesto ha giocato un ruolo fondamentale nel processo creativo di Vangio, influenzando profondamente il messaggio e il tema del brano. Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Van Gogh”, il nuovo singolo di Vangio Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Van” è il viaggio musicale diispirato all’arte e all’amore che diventa un inno alla resilienza e alla bellezza. Ildiè “Van” Dal 18 ottobre 2024, sarà disponibile in rotazione radiofonica il“Van” di. Anticipato da un’uscita sulle piattaforme digitali di streaming il 9 ottobre, il brano promette di catturare l’attenzione degli ascoltatori con la sua originale proposta musicale. L’ispirazione Dietro “Van” La canzone “Van” è frutto di un’ispirazione che l’artista ha trovato all’interno del museo dedicato a Van, durante il suo viaggio in Interrail. Questo contesto ha giocato un ruolo fondamentale nel processo creativo di, influenzando profondamente il messaggio e il tema del brano.

“Van Gogh” è il nuovo singolo di Vangio - Il brano parla di come sia possibile, proprio come nei girasoli del pittore olandese, avere qualcuno che nella vita riesca a guardarti con occhi diversi nonostante tu possa essere in un momento di debolezza, proprio come fece Van Gogh con i fiori più appassiti. La musica l’ho composta solo successivamente, quando sono tornato a casa e tra un testo e l’altro ho ripescato questo dalle mie note. (Laprimapagina.it)