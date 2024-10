Ricordate la tragedia di Cisliano? La madre uccide la figlia soffocandola, oggi parla il padre: ecco cosa ha detto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il delitto di Cisliano continua a sconvolgere ancora oggi: Patrizia Coluzzi, una giovane madre, ha ucciso – la notte fra il 7 e l’8 marzo del 2021 – la figlia Edith, di solamente due anni. oggi, a distanza di tre anni da quella tragedia, parla il padre della bimba. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 12 anni di carcere, più 5 in una Rems per la madre che ha ucciso sua figlia soffocandola con un cuscino nel loro appartamento di Cisliano, nella provincia di Milano, dove viveva insieme a suo marito. La donna, 45 anni, il giorno prima aveva visto arrivare l’istanza di separazione. Dopo aver ucciso sua figlia Edith, la donna aveva telefonato al padre della bambina dicendo queste parole: “Tua figlia non esiste più. Caro marito, adesso vai pure a denunciarmi. Ora sei libero, puoi finalmente dedicarti alle tue cose”. Donnapop.it - Ricordate la tragedia di Cisliano? La madre uccide la figlia soffocandola, oggi parla il padre: ecco cosa ha detto Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il delitto dicontinua a sconvolgere ancora: Patrizia Coluzzi, una giovane, ha ucciso – la notte fra il 7 e l’8 marzo del 2021 – laEdith, di solamente due anni., a distanza di tre anni da quellaildella bimba. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 12 anni di carcere, più 5 in una Rems per lache ha ucciso suacon un cuscino nel loro appartamento di, nella provincia di Milano, dove viveva insieme a suo marito. La donna, 45 anni, il giorno prima aveva visto arrivare l’istanza di separazione. Dopo aver ucciso suaEdith, la donna aveva telefonato aldella bambina dicendo queste parole: “Tuanon esiste più. Caro marito, adesso vai pure a denunciarmi. Ora sei libero, puoi finalmente dedicarti alle tue cose”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spara alla moglie in mezzo alla strada - poi si uccide : tragedia nel foggiano - Le indagini sono in corso per chiarire i motivi dietro il gesto dell’uomo e se ci fossero stati segnali di allarme nelle dinamiche familiari della coppia. Tragedia a San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo ha sparato alla moglie per strada e poi si è tolto la vita. La donna, colpita in modo critico, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni ... (Thesocialpost.it)

Ennesima tragedia familiare - spara alla moglie in strada e poi si uccide : lei è grave. E' accaduto nel Foggiano - Un uomo ha sparato alla moglie per strada nei pressi di un supermercato a San Severo, nel Foggiano , e si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è stata portata in ospedale in condizioni disperate . Sul posto stanno giungendo le forze dell’ordine. (Gazzettadelsud.it)

Tragedia a Foggia : prima spara alla moglie e poi si uccide in un parcheggio di un supermercato - I fatti si sono svolti questa mattina, venerdì 18 ottobre, e sul posto dopo la segnalazione sono giunti sul posto i soccorritori dell’1-1-8, la polizia e i carabinieri. L’uomo è morto sul colpo, mentre la donna è ancora viva anche se in condizioni gravi ed è stata ricoverata in ospedale. . Poco dopo sarebbe entrato in auto e avrebbe rivolto l’arma contro se stesso, facendo fuoco e uccidendosi. (Dayitalianews.com)