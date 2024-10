Promozione / In attesa di Jesina – Tavullia Valfoglia la Fermignanese prova l’allungo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Moie Vallesina deve battere la Vigor Castelfidardo, tra Sassoferrato Genga e Biagio Nazzaro la posta in palio è altissima. Il Barbara Monserra vuol dire la sua in casa della capolista Fermignanese VALLESINA, 18 ottobre 2024 – Il programma della quinta giornata del girone A di Promozione, che prevede ben sei gare nella giornata del sabato, compresa quella della capolista Fermignanese che ospiterà il Barbara Monserra, e due nel pomeriggio di domenica con il big match di giornata tra Jesina e Tavullia Valfoglia, potrebbe riservare sorprese. La capolista ospiterà l’undici di Antonello Mancini e non sarà una gara per nulla facile. A Marina, altra gara calda, ospite il Villa San Martino che vanta il miglior attacco (12) assieme a quello della Fermignanese. .com - Promozione / In attesa di Jesina – Tavullia Valfoglia la Fermignanese prova l’allungo Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Moie Vallesina deve battere la Vigor Castelfidardo, tra Sassoferrato Genga e Biagio Nazzaro la posta in palio è altissima. Il Barbara Monserra vuol dire la sua in casa della capolistaVALLESINA, 18 ottobre 2024 – Il programma della quinta giornata del girone A di, che prevede ben sei gare nella giornata del sabato, compresa quella della capolistache ospiterà il Barbara Monserra, e due nel pomeriggio di domenica con il big match di giornata tra, potrebbe riservare sorprese. La capolista ospiterà l’undici di Antonello Mancini e non sarà una gara per nulla facile. A Marina, altra gara calda, ospite il Villa San Martino che vanta il miglior attacco (12) assieme a quello della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Promozione / Coppa Italia : grande attesa in Vallesina - ritorna Moie – Jesina - ” PROGRAMMA ED ARBITRI Passa il turno chi nelle due gare segna più gol. Dall’altra parte troviamo una formazione in forma, – dice Marini in merito agli avversari di domani – reduce da due vittorie su due e candidata alla vittoria del titolo in Promozione, tuttavia noi siamo i detentori del titolo e teniamo assolutamente a far bene per dimostrare ancora una volta il nostro valore. (Vallesina.tv)

Telepass - la promozione più attesa dagli italiani è realtà : “A costo zero..” - Leggi tutto Questo articolo Telepass, la promozione più attesa dagli italiani è realtà: “A costo zero. . Novità in arrivo dall’agenzia di pedaggio, che questa estate ha rialzato i prezzi scatenando non poche polemiche È stata probabilmente l‘estate dei pedaggi, dei prezzi che sono aumentati e che hanno messo in difficoltà i progetti di autisti, viaggiatori e lavoratoti che utilizzano autostrade ... (Sportnews.eu)