Nubifragi in Toscana, esonda anche il fiume Cecina. Giani: «Chiederò lo stato di calamità nazionale»

anche il fiume Cecina è esondato dopo i forti Nubifragi che si sono abbattuti su alcune zone della Toscana. Nell'omonimo comune toscano, in provincia di Livorno, il fiume ha superato gli argini, costringendo a evacuare sei persone in un campeggio e tre in un'abitazione. Il passaggio della piena, con una portata d'acqua definita «enorme» dalla sindaca Lia Brugalassi, ha raggiunto gli 11 metri di altezza e 2.900 metri cubi d'acqua al secondo. Sempre il fiume Cecina aveva allagato poco prima alcune campagne del Pisano e alcuni negozi a Montescudaio. Diverse le strade chiuse, compresa la Statale 68 che attraversa la Val di Cecina nelle province di Pisa e Livorno. Questa mattina, a Siena, i Nubifragi che si sono abbattuti sulla regione hanno allagato la stazione ferroviaria.

