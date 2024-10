Maltempo in Emilia-Romagna: interventi e disagi nel bolognese, allerta rossa in arrivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno colpito duramente l’Appennino bolognese, provocando significativi disagi e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Pianaccio, il paese natale di Enzo Biagi, e la vicina Monte Acuto sono tra i luoghi più isolati a causa dell’interruzione di strade. In questo contesto, il Maltempo ha causato numerosi allagamenti e altri problemi, mettendo a dura prova la comunità locale. disagi nel cuore dell’Appennino bolognese L’Appennino bolognese ha registrato una serie di eventi negativi legati al Maltempo. Con un’attenzione particolare a Pianaccio e Monte Acuto, dove la popolazione è ridotta e vulnerabile, gli abitanti hanno dovuto affrontare l’isolamento dovuto alla chiusura delle strade. Gaeta.it - Maltempo in Emilia-Romagna: interventi e disagi nel bolognese, allerta rossa in arrivo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno colpito duramente l’Appennino, provocando significativie richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Pianaccio, il paese natale di Enzo Biagi, e la vicina Monte Acuto sono tra i luoghi più isolati a causa dell’interruzione di strade. In questo contesto, ilha causato numerosi allagamenti e altri problemi, mettendo a dura prova la comunità locale.nel cuore dell’AppenninoL’Appenninoha registrato una serie di eventi negativi legati al. Con un’attenzione particolare a Pianaccio e Monte Acuto, dove la popolazione è ridotta e vulnerabile, gli abitanti hanno dovuto affrontare l’isolamento dovuto alla chiusura delle strade.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze - acqua : guasto alla rete idrica tra via Bolognese e le Cure. Disagi anche di notte - . Publiacqua informa gli utenti nel comune di Firenze che a causa di un guasto sulla rete idrica in via Bolognese, "nelle prossime ore si registreranno forti abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua" L'articolo Firenze, acqua: guasto alla rete idrica tra via Bolognese e le Cure. agi anche di notte. (Firenzepost.it)

Seconda tranche di lavori per Publiacqua sulla via Bolognese a Firenze : disagi in vista - Di seguito i provvedimenti di viabilità: via Bolognese (da intersezione via Salviati ad intersezione Largo Fanciullacci) – divieto di transito a tutti i veicoli (esclusi frontisti, mezzi di soccorso e Polizia e veicoli in uscita/ingresso da passi carrabili non sospesi, veicoli diretti in via di Careggi e in uscita da via della Pietra; istituzione di transito ai veicoli di massa a pieno carico ... (Corrieretoscano.it)