Leggere Lolita a Teheran | il trailer in esclusiva del film con Golshifteh Farahani in concorso a Roma 2024

In concorso alla Festa di Roma e in sala dal 21 novembre con Minerva Pictures, il trailer della pellicola femminista interpretata da Golshifteh Farahani. Un club del libro molto speciale quello raccontato da Eran Riklis in Leggere Lolita a Teheran, adattamento di un celebre Romanzo del 2003 che ha fatto scalpore proprio per la presa di posizione contro le imposizioni del regime iraniano. Golshifteh Farahani interpreta la coraggiosa protagonista della storia, l'autrice del libro Azar Nafisi, che ha scelto di continuare a istruire privatamente le sue allieve dopo la stretta del regime facendogli Leggere libri banditi dal governo oscurantista. In concorso alla Festa di Roma e in sala dal 21 novembre con Minerva Pictures, il trailer in esclusiva del film ci mostra l'ardore e

