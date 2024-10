Gaeta.it - L’addio a Bruno Bartoloni, il vaticanista che ha segnato la storia del giornalismo per quasi cinquant’anni

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il mondo delperde una delle sue figure più iconiche., il veteranodeceduto all’età di 84 anni, ha dedicato la sua vita alla narrazione degli eventi della Santa Sede attraverso le pagine di autorevoli testate. Con uno stile caratterizzato dall’ironia e da un approccio storicamente accurato, ha saputo raccontare le vicende ecclesiastiche e politiche con una prospettiva unica e personale. La sua esperienza e le sue storie rimarranno un patrimonio per il settore, riflettendo un’epoca d’oro delvaticano. Una carriera iniziata nel segno dell’eredità familiare Nato in una famiglia con una solida tradizione giornalistica,è cresciuto nel mondo dell’informazione fin da giovane, e non è un caso che il vaticanismo fosse per lui una vocazionenaturale.