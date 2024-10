Eredita una fortuna ma non dichiara nulla, livornese paga oltre due milioni di euro al fisco (Di venerdì 18 ottobre 2024) La guardia di finanza di Livorno ha sequestrato 159.695 euro a una facoltosa ereditiera livornese quale profitto del reato di omessa dichiarazione. Sulla base di quanto scoperto, nel 2019 la donna non ha dichiarato la plusvalenza realizzata dalla cessione di quote societarie pari ad 687.192 euro Livornotoday.it - Eredita una fortuna ma non dichiara nulla, livornese paga oltre due milioni di euro al fisco Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La guardia di finanza di Livorno ha sequestrato 159.695a una facoltosa ereditieraquale profitto del reato di omessazione. Sulla base di quanto scoperto, nel 2019 la donna non hato la plusvalenza realizzata dalla cessione di quote societarie pari ad 687.192

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Darsena Europa e sviluppo. Il livornese Salvetti elogia Conti : "Primo cittadino responsabile" - Non solo perché l’Ateneo apre nuovi corsi nella città dei Quatro Mori anche per il mega progetto da 800 milioni di euro della Darsena Europa. Ma critiche sulla Darsena rimangono le associazioni ambientaliste. "Non avremmo mai fatto un progetto tale da mettere a rischio l’ambiente o la salute delle città e località turistiche a noi vicine. (Lanazione.it)