Chiara Ferragni fa impazzire Vittorio Feltri: "L'ho conosciuta qualche giorno fa e mi sono innamorato all'istante"

Vittorio Feltri ha letteralmente perso la testa per Chiara Ferragni. È lo stesso giornalista a lasciarsi andare a questa piccante confessione mentre è ospite di 'Donne sull'Orlo di una crisi di Nervi', il programma condotto da Piero Chiambretti su Rai 3.

La confessione di Vittorio Feltri su Chiara Ferragni

Chiambretti legge a Feltri una frase pronunciata recentemente da Chiara Ferragni: "Io e Fedez mai stati una coppia aperta". L'occasione è troppo ghiotta per una nuova provocazione del decano dei giornalisti italiani che replica così: "Guarda, ho conosciuto qualche giorno fa Chiara Ferragni. Ero in un ristorante, è venuta a salutarmi. È venuta a ringraziarmi perché io L'ho sempre difesa, L'ho difesa con degli argomenti, naturalmente.

