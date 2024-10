Verso Milan-Udinese, Loftus-Cheek recuperato e Samuel Chukwueze? Le ultime (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milan, Paulo Fonseca sorride e recupera Ruben Loftus-Cheek per la gara contro l’Udinese: e Samuel Chukwueze come sta? Le ultime Ruben Loftus-Cheek ha recuperato dal problema fisico al flessore destro e potrebbe partire anche dall’inizio nella gara contro l’Udinese di sabato 19 ottobre. Il centrocampista inglese ha svolto l’ultima sessione di allenamento a parte, ma nella giornata di giovedì 17 è atteso il reintegro totale in gruppo, che gli permetterà di strappare poi la convocazione per la partita al ritorno dalla sosta per le Nazionali. Buone notizie anche per quanto riguarda l’esterno Samuel Chukwueze, che si era fermato con la Nigeria, presumibilmente per un problema di natura fisica. Gli esami, però, hanno evidenziato solamente un piccolo affaticamento che è già alle spalle. La sua presenza, almeno per la panchina, nella gara contro l’Udinese, quindi, è scontata. Dailymilan.it - Verso Milan-Udinese, Loftus-Cheek recuperato e Samuel Chukwueze? Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), Paulo Fonseca sorride e recupera Rubenper la gara contro l’: ecome sta? LeRubenhadal problema fisico al flessore destro e potrebbe partire anche dall’inizio nella gara contro l’di sabato 19 ottobre. Il centrocampista inglese ha svolto l’ultima sessione di allenamento a parte, ma nella giornata di giovedì 17 è atteso il reintegro totale in gruppo, che gli permetterà di strappare poi la convocazione per la partita al ritorno dalla sosta per le Nazionali. Buone notizie anche per quanto riguarda l’esterno, che si era fermato con la Nigeria, presumibilmente per un problema di natura fisica. Gli esami, però, hanno evidenziato solamente un piccolo affaticamento che è già alle spalle. La sua presenza, almeno per la panchina, nella gara contro l’, quindi, è scontata.

