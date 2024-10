Sport.quotidiano.net - Sinner e il caso doping, l’Itia difende la sentenza: “Seguite regole della Wada. Nostro giudizio si basa sulla scienza”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 – La decisione dell'International Tennis Integrity Agency (Itia) di scagionare Jannikdall'accusa dia seguitopositività al Clostebol si è attenuta alledefinite “dal Codice mondiale anti”, a sua volta “stabilito dall'Agenzia mondiale anti”, ovvero lache ora ha fatto ricorso al Tas contro quella decisione. epa11662826 Jannikof Italy in action during his match against Daniil Medvedev of Russia at the Six Kings Slam exhibition tennis tournament in Riyadh, Saudi Arabia, 16 October 2024. EPA/STR Così il Ceo dell'antidel tennis, Karen Moorhouse,la decisione dell'Itia nata dalla valutazione di "circostanze, fatti e dati scientifici”, indipendentemente dal “profilo del giocatore coinvolto”. L'intervento del Ceo Moorhouse è contenuto in un report sull'attività dell'Itia nel 2024.