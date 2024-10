Preserving the Brain, alla Fondazione Prada un viaggio nel mondo delle malattie neurodegenerative (Di giovedì 17 ottobre 2024) La mostra racconta con dati scientifici e materiali visivi i temi della prevenzione primaria e secondaria, scommettendo soprattutto sull'interesse del pubblico giovane Wired.it - Preserving the Brain, alla Fondazione Prada un viaggio nel mondo delle malattie neurodegenerative Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La mostra racconta con dati scientifici e materiali visivi i temi della prevenzione primaria e secondaria, scommettendo soprattutto sull'interesse del pubblico giovane

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La mostra ‘Preserving the Brain’ a Milano : un’opportunità per comprendere le malattie neurodegenerative - Attraverso una serie di installazioni multimediali e video informativi, i visitatori possono apprendere come le loro scelte quotidiane abbiano un ruolo determinante nella prevenzione di malattie come l’Alzheimer e la sclerosi multipla. Facebook WhatsApp Twitter Il mondo della ricerca scientifica si riunisce a Milano per un’importante esposizione dedicata alla prevenzione delle malattie ... (Gaeta.it)