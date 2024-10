Mbappé e l’accusa di violenza, dalla Francia emergono nuovi particolari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Kylian Mbappé, fuoriclasse del Real Madrid, come ormai noto a tutti sarebbe al centro di un’indagine preliminare per una presunta violenza sessuale avvenuta in Svezia. Le autorità svedesi non hanno ancora formalizzato alcuna denuncia, e il nome del calciatore non appare ancora ufficialmente. Ci sono però nuove informazioni sul caso che, questa volta, arrivano dalla Francia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, infatti, il capitano della nazionale francese avrebbe effettivamente avuto un incontro con una giovane donna tra il 10 e l’11 ottobre. Ma secondo il calciatore si è trattato di un rapporto del tutto consensuale. I dettagli della serata a Stoccolma Mbappé, assente nelle ultime due partite di Nations League, si trovava a Stoccolma per un permesso di due giorni con il suo ex compagno di squadra al Psg, Nordi Mukiele, ora al Bayer Leverkusen. Thesocialpost.it - Mbappé e l’accusa di violenza, dalla Francia emergono nuovi particolari Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Kylian, fuoriclasse del Real Madrid, come ormai noto a tutti sarebbe al centro di un’indagine preliminare per una presuntasessuale avvenuta in Svezia. Le autorità svedesi non hanno ancora formalizzato alcuna denuncia, e il nome del calciatore non appare ancora ufficialmente. Ci sono però nuove informazioni sul caso che, questa volta, arrivano. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, infatti, il capitano della nazionale francese avrebbe effettivamente avuto un incontro con una giovane donna tra il 10 e l’11 ottobre. Ma secondo il calciatore si è trattato di un rapporto del tutto consensuale. I dettagli della serata a Stoccolma, assente nelle ultime due partite di Nations League, si trovava a Stoccolma per un permesso di due giorni con il suo ex compagno di squadra al Psg, Nordi Mukiele, ora al Bayer Leverkusen.

Mbappé e le accuse di violenza - parla il legale : “Denunceremo per calunnia” - Il giocatore ha dichiarato di essere rimasto “sbalordito” nel vedere il suo nome associato a un’indagine per stupro avviata dalla procura di Stoccolma. L’indagine svedese La procura svedese ha recentemente aperto un’inchiesta per stupro, a quanto pare su denuncia di una donna che era stata ricoverata in ospedale nella notte di venerdì a Stoccolma. (Thesocialpost.it)

Mbappé «indagato per violenza sessuale» secondo media svedesi. Lui smentisce : «É tutto falso» - . "Ragionevolmente sospetto": questo il titolo del giallo svedese che vede coinvolto uno degli attaccanti più celebri del pianeta calcio, Kylian Mbappé. Per il quotidiano svedese Expressen, che stanotte ha lanciato la notizia-bomba, il calciatore appena trasferito dal Paris Saint-Germain al Real Madrid è indagato - con indizi non schiaccianti pur se «ragionevoli» - nel caso di stupro di una donna. (Gazzettadelsud.it)

Cosa rischia Mbappé dopo l’indagine per violenza sessuale a Stoccolma - In Svezia s'interrogano sul possibile seguito dell'indagine, il pubblico ministero. Non aggiungerò altro per ora". Continua a leggere . Il calciatore ha smentito la vicenda parlando di voci diffamatorie. "Non confermo che si tratti di stupro, l'unica cosa che posso dire è che è stato denunciato un reato" che sarebbe stato commesso "il 10 ottobre scorso nel centro di Stoccolma. (Fanpage.it)