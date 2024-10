Influenza australiana, ondata in anticipo? Bassetti: «Ecco quando può arrivare il picco, rischio polmoniti». Per chi e sintomi (Di giovedì 17 ottobre 2024) «È molto probabile, come già avvenuto l'anno scorso, che anche quest'anno l'Influenza tenda ad anticipare». Il virologo Matteo Bassetti avvisa che Ilmessaggero.it - Influenza australiana, ondata in anticipo? Bassetti: «Ecco quando può arrivare il picco, rischio polmoniti». Per chi e sintomi Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «È molto probabile, come già avvenuto l'anno scorso, che anche quest'anno l'tenda ad anticipare». Il virologo Matteoavvisa che

Influenza - paura per la variante australiana. Bassetti : attenzione alle polmoniti. Intanto arriva un nuovo vaccino - Naso chiuso, mal di gola, disturbi a stomaco e intestino e febbre. Sono i sintomi classici dell'influenza. Niente di nuovo, ma l'attenzione degli esperti è rivolta alla temibile... (Leggo.it)

Influenza australiana - Bassetti invita alla vaccinazione e lancia l’allarme sulla aviaria : “Negli Usa non si ferma più” - Adesso è colpita la California con 6 casi solo negli ultimi 7 giorni. “È molto probabile, come già avvenuto l’anno scorso, che anche quest’anno l’influenza tenda ad anticipare”. “L’influenza aviaria non si ferma più negli Usa: negli ultimi 7 mesi, sono stati 20 i casi in esseri umani e oltre 300 le mandrie di bovini contagiate. (Ilfattoquotidiano.it)

Influenza 2024 - quali sono i sintomi e come riconoscerla : i consigli di Bassetti su vaccini e come evitarla - Per questo è importante vaccinarsi, già da oggi”. Secondo il professor Matteo Bassetti, medico e primario di Malattie infettive al San Martino di Genova, è molto probabile che quella dell’autunno-inverno 2024/2025 sarà una stagione record per casi di influenza in Italia: “Rischiamo di avere più di 20 milioni di italiani a letto. (Fanpage.it)