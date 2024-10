Indagini su truffe nei fondi Ue: misure cautelari contro ex senatore e politici locali (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione di grande rilevanza ha portato alla luce un presunto sistema di scambi illeciti legato ai fondi dell’Unione Europea. Coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, l’inchiesta ha coinvolto il nucleo di Polizia economica finanziaria di Trapani e ha portato all’emissione di 14 misure cautelari. Al centro delle Indagini vi è l’ex senatore Nino Papania, accusato di guidare una maxi truffa finalizzata a frodare il denaro destinato a progetti di formazione professionale. L’inchiesta e le misure cautelari L’inchiesta in corso ha rivelato dinamiche preoccupanti all’interno degli enti di formazione professionale che operano con fondi europei. Gli investigatori hanno identificato sei esponenti politici locali coinvolti, tra cui quattro attuali consiglieri dei Comuni di Marsala e Custonaci. Gaeta.it - Indagini su truffe nei fondi Ue: misure cautelari contro ex senatore e politici locali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione di grande rilevanza ha portato alla luce un presunto sistema di scambi illeciti legato aidell’Unione Europea. Coordinata dalla Procura europea e da quella di Marsala, l’inchiesta ha coinvolto il nucleo di Polizia economica finanziaria di Trapani e ha portato all’emissione di 14. Al centro dellevi è l’exNino Papania, accusato di guidare una maxi truffa finalizzata a frodare il denaro destinato a progetti di formazione professionale. L’inchiesta e leL’inchiesta in corso ha rivelato dinamiche preoccupanti all’interno degli enti di formazione professionale che operano coneuropei. Gli investigatori hanno identificato sei esponenticoinvolti, tra cui quattro attuali consiglieri dei Comuni di Marsala e Custonaci.

