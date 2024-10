Chili di cocaina nell’auto. Il corriere maldestro incastrato dal doppio fondo sotto il sedile (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Trasportava 23 Chili di cocaina in diversi vani nascosti all’interno dell’auto, convinto di prendere per il naso le forze dell’ordine e di farla franca. E se al primo controllo ad Arezzo c’era anche riuscito, al secondo è caduto nella rete della giustizia. Alla fine infatti la sottosezione della Polizia Stradale di Pian del Voglio lo ha arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In manette è finito un trentenne italiano, incensurato. Ma riavvolgiamo la pellicola. La storia inizia nel tratto aretino dell’A1, circa mezz’ora dopo la mezzanotte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre, quando l’uomo, classe 1994, viene fermato in autostrada dalla Polizia stradale di Arezzo. Lanazione.it - Chili di cocaina nell’auto. Il corriere maldestro incastrato dal doppio fondo sotto il sedile Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Trasportava 23diin diversi vani nascosti all’interno dell’auto, convinto di prendere per il naso le forze dell’ordine e di farla franca. E se al primo controllo ad Arezzo c’era anche riuscito, al secondo è caduto nella rete della giustizia. Alla fine infatti lasezione della Polizia Stradale di Pian del Voglio lo ha arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In manette è finito un trentenne italiano, incensurato. Ma riavvolgiamo la pellicola. La storia inizia nel tratto aretino dell’A1, circa mezz’ora dopo la mezzanotte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre, quando l’uomo, classe 1994, viene fermato in autostrada dalla Polizia stradale di Arezzo.

