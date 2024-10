Arrestato il braccio destro del capo ultrà del Milan: Daniele Cataldo è accusato di un tentato omicidio del 2019 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Daniele Cataldo è stato Arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli del 12 aprile 2019. Il 52enne è braccio destro di Luca Lucci, il capo ultrà del Milan già in carcere dal 30 settembre e anche lui indagato per l'agguato. Fanpage.it - Arrestato il braccio destro del capo ultrà del Milan: Daniele Cataldo è accusato di un tentato omicidio del 2019 Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)è statoper ildi Enzo Anghinelli del 12 aprile. Il 52enne èdi Luca Lucci, ildelgià in carcere dal 30 settembre e anche lui indagato per l'agguato.

