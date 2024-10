The Apprentice – Alle origini di Trump: recensione del film con Sebastian Stan (Di mercoledì 16 ottobre 2024) The Apprentice – Alle origini di Trump: recensione del film con Sebastian Stan Attaccare sempre, negare tutto, mai riconoscere la sconfitta: sono queste le tre regole che l’avvocato Roy Cohn insegna al suo pupillo Donald Trump. Tre principi che, ripetuti quasi come fossero un incantesimo, hanno caratterizzato l’ascesa al potere dell’uomo che oggi, in un modo o nell’altro, tutti conosciamo. Ma mentre l’attenzione odierna è comprensibilmente tutta sul suo nuovo tentativo di insediarsi nella Casa Bianca, il regista iraniano naturalizatto danese Ali Abbasi (regista anche di Border e Holy Spider) ci porta con il suo The Apprentice – Alle origini di Trump a scoprire i primi passi mossi dal tycoon verso la conquista di quello che oggi è il suo impero industriale. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ThedidelconAttaccare sempre, negare tutto, mai riconoscere la sconfitta: sono queste le tre regole che l’avvocato Roy Cohn insegna al suo pupillo Donald. Tre principi che, ripetuti quasi come fossero un incantesimo, hanno caratterizzato l’ascesa al potere dell’uomo che oggi, in un modo o nell’altro, tutti conosciamo. Ma mentre l’attenzione odierna è comprensibilmente tutta sul suo nuovo tentativo di insediarsi nella Casa Bianca, il regista iraniano naturalizatto danese Ali Abbasi (regista anche di Border e Holy Spider) ci porta con il suo Thedia scoprire i primi passi mossi dal tycoon verso la conquista di quello che oggi è il suo impero industriale.

The Apprentice - Donald J. Trump : “Film diffamatorio e disgustoso” - È un lavoro povero, diffamatorio, politicamente disgustoso e scadente, fatto uscire giusto prima delle Elezioni Presidenziali del 2024 per cercare di ferire il più grande movimento politico nella storia del nostro Paese”, ha chiuso la nota con “Make America Great Again”. Nella nota, Trump l’ha definita una “donna gentile e meravigliosa, con la quale c’è stato un bellissimo rapporto fino alla sua ... (Dilei.it)

Mister Movie | Donald Trump critica il film biografico “falso e senza classe” The Apprentice - In una scena, si fa riferimento a un’aggressione sessuale, il che ha suscitato l’ira dell’ex presidente. Le parole di Sebastian Stan sull’interpretazione di Trump Mentre Trump attacca il film, l’attore Sebastian Stan, che interpreta l’ex presidente, ha dichiarato in precedenti interviste di voler offrire una rappresentazione il più accurata possibile del personaggio. (Mistermovie.it)

The Apprentice : Donald Trump attacca il film e il regista Ali Abbasi risponde alle critiche - Le critiche di Donald Trump Il politico, dopo il debutto nei cinema americani di The Apprentice - Alle Origini di Trump, lo ha duramente attaccato online sostenendo che fosse un film "disonesto, diffamatorio e politicamente disgustoso, fatto uscire proprio …. Il film The Apprentice è stato recentemente attaccato pubblicamente da Donald Trump, che non sembra aver apprezzato l'opera cinematografica ... (Movieplayer.it)