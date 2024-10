Silvestri (M5s), sugli extraprofitti presa in giro inaccettabile (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Quanto accaduto con la famosa tassa sugli extraprofitti bancari è inaccettabile. Di fatto si chiede agli istituti di credito di anticipare il versamento di denaro che avrebbero già dovuto pagare e non si chiede nulla di più a fronte di guadagni miliardari fatti sulla pelle delle persone. Nel mentre arrivano miliardi di tagli e nuove imposte che graveranno sulla casa, sulla benzina, sui beni di prima necessità. Questa legge di bilancio è irricevibile e pregna di ingiustizia sociale". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera. Quotidiano.net - Silvestri (M5s), sugli extraprofitti presa in giro inaccettabile Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Quanto accaduto con la famosa tassabancari è. Di fatto si chiede agli istituti di credito di anticipare il versamento di denaro che avrebbero già dovuto pagare e non si chiede nulla di più a fronte di guadagni miliardari fatti sulla pelle delle persone. Nel mentre arrivano miliardi di tagli e nuove imposte che graveranno sulla casa, sulla benzina, sui beni di prima necessità. Questa legge di bilancio è irricevibile e pregna di ingiustizia sociale". Lo afferma Francesco, capogruppo M5S alla Camera.

