Lortica.it - Sicurezza nelle aziende orafe: rafforzato l’impegno per prevenire crimini e tutelare il settore

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un impegno rinnovato e intensificato per la prevenzione e il contrasto deicontro leè emerso nell’incontro che si è svolto questa mattina in prefettura, presieduto dal prefetto Clemente Di Nuzzo e con la partecipazione di una rappresentanza della Consulta orafa. “C’è piena consapevolezza dell’importanza del comparto orafo per l’economia locale. Per questo, l’attenzione verso ladelleè massima, con l’obiettivo di garantire elevati standard contro furti e rapine”, ha affermato il prefetto. Durante l’incontro è stata sottolineata la vicinanza delle istituzioni agli imprenditori del, con la conferma di una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio pere contrastare episodi criminosi.