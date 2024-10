Si cerca il proprietario di questa bici trovata nelle mani di un ragazzo nel "bosco della droga" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'episodio risale allo scorso 25 luglio quando i carabinieri di Cermenate, nel corso di servizio coordinato con i colleghi dello squadrone cacciatori di Puglia nella zona boschiva di Bregnano, località Puginate, hanno denunciato alla procura di Como un marocchino 22enne, irregolare sul territorio Quicomo.it - Si cerca il proprietario di questa bici trovata nelle mani di un ragazzo nel "bosco della droga" Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'episodio risale allo scorso 25 luglio quando i carabinieri di Cermenate, nel corso di servizio coordinato con i colleghi dello squadrone cacciatori di Puglia nella zona boschiva di Bregnano, località Puginate, hanno denunciato alla procura di Como un marocchino 22enne, irregolare sul territorio

