"Sapore di mare": un film cult che identifica una generazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sapore DI mare Sky comedy ore 23 con Jerry Calà, Marina Suma e Christian De Sica. Regia di Carlo Vanzina. Produzione Italia 1983. Durata: 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Negli anni sessanta, ragazzi e ragazze s'incontrano sulle spiagge della Versilia. Amoretti , equivoci, bei momenti destinati a non ripetersi. O forse sì, vent'anni dopo. PERCHE' VEDERLO Perchè a distanza di 40 anni questa commediola vacanziera (probabilmente la prima del filone che avrebbe dato i cinepanettoni ) funziona ancora benissimo. Probabilmente i fratelli Vanzina non hanno mai fatto meglio. Nessuno tra coloro che erano ventenni in quel periodo ha mai potuto fare e meno di identificarsi

