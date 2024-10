Ilnapolista.it - Ronaldo infuriato dopo Scozia-Portogallo, insulta l’arbitro (Video)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilieri sera ha pareggiato 0-0 in Nations League contro la. Alla fine della partita Cristianoera su tutte le furie.Il campione portoghese si è arrabbiato conLawrence Visser eil fischio finale gli ha rinfacciato qualche insulto, arricchito anche da ampi gesti. Ha poi continuato scuotendo la testa e battendo le mani in modo ironico, per indicare la pessima prestazione del direttore di gara secondo il suo punto di vista. Tutto ciò è stato accompagnato dai fischi dell’Hampden Park. Al rientro negli spogliatoi ha poi mostrato alle telecamere due pollici in giù in segno di disappunto.non era neanche contento della sua prestazione, complici degli errori davanti alla porta che non lo hanno fatto segnare.