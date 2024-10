Roma-Inter, Dybala ha recuperato: la Joya corre verso la titolarità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sfida tra Roma e Inter si avvicina sempre di più, con Dybala che ha recuperato: l'argentino, infatti, corre sempre di più verso una maglia da titolare L'articolo Roma-Inter, Dybala ha recuperato: la Joya corre verso la titolarità proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Roma-Inter, Dybala ha recuperato: la Joya corre verso la titolarità Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La sfida trasi avvicina sempre di più, conche ha: l'argentino, infatti,sempre di piùuna maglia da titolare L'articoloha: lalaproviene da Il Difforme.

Pre-qualificazione agli Internazionali di Roma - Domenico Pitingolo in vetrina a Crotone - Domenico Pitingolo ha conquistato il torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia, assicurandosi un posto nella fase regionale. Sabato 12 ottobre, presso il Circolo Tennis Sporting Club di Crotone, si è conclusa la fase provinciale del torneo, che ha visto i migliori talenti locali sfidarsi per proseguire il loro cammino verso il prestigioso Masters 1000 del Foro Italico, in. (Gazzettadelsud.it)

Graziani preoccupato : «La Roma non può sbagliare ma l’Inter può fare molto male!» - C’è una situazione un po’ particolare a Roma, però quello che mi preoccupa è che l’Inter è forte. Non solo è un grande calciatore ma è diventato leader e capitano di una squadra straordinariamente importante come l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... (Inter-news.it)

Zielinski - anche l’Inter vittima delle Nazionali : i dubbi per Roma! – SM - Piotr Zielinski rischia di essere una delle vittime della sosta per le Nazionali per l’Inter. Può regalare gioie ma può anche mietere vittime, o anche entrambe le cose. Si tratta di Piotr Zielinski che, dopo aver messo a segno una rete con la sua Polonia, si è bloccato sul campo a causa di un risentimento muscolare alla coscia. (Inter-news.it)